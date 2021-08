Près de Lyon : le festival Woodstower fait son grand retour cette semaine

Après avoir été contraint à l’annulation l’année dernière en raison de la crise sanitaire, le festival Woodstower va de nouveau s’installer jusqu’à dimanche près de Lyon.

Six soirées de concerts sont prévues avec à l’affiche Gaël Faye, Yseult, PLK, L’impératrice, Feu ! Chatterton… Les humoristes seront également mis à l’honneur pour la première fois avec la présence de Waly Dia, Donel Jack’sman ou encore Morgane Cadignan.

Parmi les autres nouveautés de cette édition 2021 : un éco-village appelé le Woodstown "accessible et ludique qui permettra de réunir les diverses propositions et actions du festival pour aller plus loin sur la sensibilisation du public" en matière de développement durable. Des conférences, des ateliers ou encore des tables-rondes seront au programme et accessibles gratuitement.

Alors que les organisateurs avaient annoncé dans un premier temps un festival avec une configuration assise, les festivaliers pourront finalement être debouts pour les différents concerts. Le pass sanitaire sera également requis à l’entrée de l’évènement (ou un test PCR négatif de moins de 72 heures). Le masque sera obligatoire dans l’enceinte du festival.

