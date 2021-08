Présidentielle 2022 : l'association HUGO! lance un appel aux candidats pour lutter contre le harcèlement scolaire

Fondée en 2018 par Hugo Martinez, lui-même ancienne victime de harcèlement scolaire, l'association HUGO! (Harassers U GO!) lance un appel inédit à destination des candidats pour l'élection 2022. Le président de l'association les invite à "faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une cause essentielle".

Cet appel a pour but de formuler des propositions et solutions communes qui répondent aux enjeux liés au harcèlement scolaire. L'association espère mobiliser tous les candidats au-delà de leurs orientations politiques et de leurs divergences d'opinions, et attend une réponse forte de leur part.

Hugo Martinez estime en effet que cette cause est "une priorité pour notre pays et pour les générations à venir" et l'association HUGO! se tient à disposition des candidats pour approfondir le sujet avec eux.