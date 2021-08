Les idées de la Métropole de Lyon pour bouleverser l'alimentation des habitants

Mais en raison de la micro polémique créée par le maire de la commune Olivier Araujo sur fond de cimetière, Bruno Bernard a finalement choisi de se rendre ce lundi à Rillieux-la-Pape, au sein de l'immense exploitation agricole "Maréchal Fraîcheur".

Et ce lieu n'est pas anodin, il est le symbole presque parfait de l'agriculture selon la majorité écologiste. Sur ses 90 hectares de terrain, Paul Maréchal produit des aliments bio et respectueux de l'environnement. Il favorise également le commerce en circuit court, tout comme les Verts métropolitains.

C'est ici, en compagnie de son vice-président à l'Agriculture Jérémy Camus, que Bruno Bernard a dévoilé les grands axes de sa politique alimentaire pour les années à venir.

A l'aide d'un budget dédié de 10 millions d'euros (le quadruple de celui de l'ancienne mandature), il ambitionne de bouleverser le mode de consommation des habitants de la Métropole de Lyon. "Notre objectif est de rendre accessible au plus grand nombre une alimentation saine et en circuit court", a déclaré l'élu devant de gigantesques plants de tomates bio.

Car pour le moment, le taux d'autonomie alimentaire de sa collectivité n'est que de 4,6 %. A travers des aides aux producteurs locaux, une protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) et une politique sociale attractive pour les populations agricoles, Bruno Bernard et ses équipes espèrent lancer une nouvelle dynamique, plus rurale cette fois-ci.

Cette nouvelle politique, c'est aussi la volonté de faire de Lyon un pôle d'innovation dans le secteur. Ainsi, en plus d'un "incubateur" agricole implanté prochainement à Vaulx-en-Velin, la Métropole devrait se doter de fermes semencières dans les années à venir.

Elles permettront notamment l'implantation de nouvelles variétés végétales capable de s'adapter au dérèglement climatique et sans intrants chimiques. La première de ces fermes est en train de voir le jour au Centre de ressources de botanique appliquée (CRBA), là où aurait dû se rendre Bruno Bernard à Charly.

L.M.