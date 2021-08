Rentrée 2021 : le nouveau lycée Charles Mérieux prêt à accueillir ses élèves à Gerland

Le lycée est prêt à ouvrir ses portes et accueillir ces élèves. Les lycéens seront répartis dans sept classes de seconde et cinq classes de premières générales et technologiques. Le président LR de la Région se dit "attaché au mixte des filières au sein du même établissement". Le lycée devrait continuer de s'agrandir et devrait pouvoir accueillir, à terme, jusqu'à 900 élèves.

Du côté des professeurs, ils sont pour l'instant 35 et ont tous été recrutés sur candidature. Posséder une culture numérique est l'une des compétences indispensables. Laurent Wauquiez explique vouloir donner au lycée une vocation scientifique. Il a également insisté sur "l'importance du lieu comme support pédagogique". Dans les salles de classe, le mobilier est modulable pour s'adapter aux besoins des élèves et des professeurs (tables à roulette, ordinateurs qui viennent aux élèves…etc.). Le but est de proposer un nouveau modèle pédagogique plus moderne. "C'est le lycée qui se projette le plus sur l'avenir", ajoute Laurent Wauquiez. La région va accorder beaucoup d'importance aux retours des professeurs et s'inspirer des aspects réussis pour les dupliquer ailleurs.

Le dernier point important de cette visite concernait les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le Covid. Les deux installations majeures pour la rentrée sont les purificateurs d'air et les capteurs de CO2. Les purificateurs d'air servent à assainir l'air tandis que les capteurs de CO2 sont qualifiés de thermomètres de la qualité de l'air. L'objectif est de les déployer dans tous les lycées de la région et de devenir la première région de France sur les questions liées à la qualité de l'air. "Notre région est très en avance là-dessus" se vante Laurent Wauquiez. Le président de région a même interpellé Jean-Michel Blanquer sur le sujet en lui demandant un déploiement de ces purificateurs d'air dans tous les établissements de France.

Entre le changement de l'utilisation de l'espace des salles de classes, les nouvelles pratiques pédagogiques mises en place et l'installation des premiers purificateurs d'air, Laurent Wauquiez espère faire du lycée Charles Mérieux un modèle régional, voire national.

L.P.