Lames fatales, Etat complice !

Depuis quelques années, le nombre d’attaques au couteau a explosé, comptabilité macabre quotidienne (on parle de 120 agressions par jour sur le territoire national) qui ne semble pourtant pas convaincre les pouvoirs publics d’appliquer d’autres méthodes que celle dite de la chaîne pénale classique qui, en l’état actuel de la société française, ne présentent plus aucune forme de dissuasion efficace ou pérenne.

Rappelons-nous ces deux personnes présentes devant les anciens locaux de Charlie hebdo mais étrangères à sa rédaction qui avait subi une tentative de meurtre. Leur agresseur arrêté quelques mois auparavant en possession d’un hachoir avait écopé pour ce délit d’un simple rappel à la loi. Ce même type de hachoir utilisé contre ces deux victimes, leur occasionnant de très graves blessures.

Les décès choquants de plusieurs jeunes de 15 ans depuis le début de l’année 2021 et d’autres faits similaires ces dernières semaines démontrent que la menace d’une lame ou l’agression au couteau se répandent désormais dans la société à une vitesse exponentielle.

L’Etat doit partir d’un postulat d’une évidence absolue : nonobstant le fait que le couteau est l’objet fétiche des délinquants, nombre d’adolescents se promènent également avec une lame. Une très grande majorité sinon plus des mineurs migrants et des clandestins sont aussi porteurs d’une arme blanche. Pour se protéger peut-être mais l’enchaînement criminel devient alors possible.

Partant de ce constat, les contrôles d’identité dans le cadre de l’application du pass sanitaire paraissent dérisoires au regard du nombre de morts et de blessés par armes blanches.

Les forces de police devraient se concentrer sur la palpation de sécurité afin de prévenir l’usage de ces armes létales. Si l’individu fouillé était trouvé en possession d’un couteau, il devrait subir une rétention de sûreté à domicile ou en centre éducatif et en cas de récidive une incarcération. Ce système a été appliqué avec succès dans plusieurs pays anglo-saxons.

Cette stratégie a ainsi réussi dans le New York des années 90. Une chaîne pénale simple et immédiate avait été instaurée pour réprimer les ports d’armes illégaux dans la ville. Après avoir cumulé quelques courtes peines pour détention d’armes, principalement des armes à feu, les membres des gangs renonçaient le plus souvent à se déplacer armés, avec pour conséquence une diminution drastique du nombre d’homicides volontaires ou involontaires.

Une politique préventive basée sur la détection d’armes blanches par la palpation de sécurité permettrait d’éviter la banalisation de drames liés au réflexe désormais systématique de sortir un couteau dès qu’une bagarre voire une simple altercation éclate.

Ces mesures pourraient être appliquées en quelques semaines avec des résultats en termes de vies sauvées.

Les incantations martiales Gérald Darmanin ne convainquent plus personne, lui-même n’est pas dupe de son impuissance de ministre de l’intérieur. Or une politique pragmatique de lutte contre la détention d’armes blanches endiguerait forcément la spirale mortifère des victimes.

Malheureusement l’état et ses représentants semblent devenus autistes au regard de ce tragique phénomène de société.

J’en veux pour preuve la désinvolture et la morgue affichées récemment par le sous-préfet du Rhône qui, poliment interpellé par un riverain sur l’accroissement de l’insécurité dans le centre-ville, a traité ce citoyen d’extrême droite et lui a infligé un contrôle d’identité par les policiers présents !

Ce déni de réalité traduit le renoncement de l’état dans sa mission de protection de l’individu, pire le mépris des élites administratives pour le bien commun du peuple dont la première des libertés est la sécurité.

Eric Pelet