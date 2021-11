Zemmour à Charvieu, un meeting RPR !

Ceux qui ont milité au sein du Rassemblement de la République dans les années qui ont suivi sa création en 1976 par Jacques Chirac, retrouvent l’ambiance joyeuse et bon enfant des meetings de ce mouvement, à l’époque gaulliste et souverainiste, dans ceux d’Éric Zemmour aujourd’hui.

La présentation faite par la rédaction de LyonMag paraît pour le moins réductrice. Il y avait certes vendredi quelques personnalités du RN du Rhône, anciens cadres écartés par Marine le Pen dans le cadre des purges successives qui n’ont cessé d’affaiblir son parti mais un bien plus grand nombre d’élus isérois, de l’Ain et du Rhône, non-inscrits, divers droite et pour beaucoup LR. La présence du commissaire Neyret, venu en voisin et curieux, paraît anecdotique au regard des 2300 personnes qui ont bravé les embouteillages et de longs contrôles à l’entrée pour approcher le phénomène politique de ce début de campagne présidentielle.

À l’intérieur on retrouvait la sociologie du RPR canal historique, celui des campagnes de 78, 81 et 88, avant que Chirac ne se convertisse à la doxa européiste et appelle en 92 à voter oui, contre son propre camp, au référendum de Maastricht ! Et ce avant de dissoudre le RPR dans une UMP qui ne cessera d’être aspirée par son centre au point de devenir le parti centriste qu’est désormais LR sur l’échiquier politique, du moins quant au positionnement de ses dirigeants nationaux, en rupture avec une grande partie de leur propre électorat.

Si Zemmour est attaqué avec autant de virulence par ses adversaires de gauche comme de droite c’est bien, comme le démontrent les sondeurs, parce que son électorat est composé pour un tiers d’électeurs frontistes, un tiers d’électeurs fillonistes et un tiers d’abstentionnistes ! Les digues rompent, les frontières s’abolissent, ce qui ne peut qu’inquiéter les états-majors, soucieux d’être emportés par cette nouvelle vague politique qu’incarne Zemmour

Ce rassemblement d’une droite patriotique et des milieux populaires, refondus dans un nouveau mouvement en devenir, porté par une voix singulière et un homme de caractère, draine dans ses meetings un large arc sociologique, toutes les classes sociales se mélangeant ainsi que toutes les générations même si les jeunes étaient vendredi soir à Charvieu, présents par centaines.

C’était le cas au RPR où chefs d’entreprise et employés côtoyaient fonctionnaires, ouvriers, professions libérales et commerçants, tous militants convaincus de partager ensemble une même vision de la France et les valeurs héritées du Général de Gaulle.

Les 17 % d’intentions de vote au premier tour dont est crédité Eric Zemmour, en seulement deux mois de campagne littéraire prouvent qu’un désir de rassemblement de toutes les strates de la droite anime une grande partie de la société française.

Évoquer le modèle RPR ce n’est donc pas céder à la nostalgie mais bien contribuer à forger l’outil idéologique et partisan qui permettra l’alternance politique.

Eric Pelet