Lyon : les métros A, B et C de nouveau fonctionnels après une panne électrique générale

Mise à jour à 7h38 : Toutes les lignes ont finalement pu reprendre leur circulation normale, près d'une heure avant les prévisions initiales de Keolis.

Mise à jour 7h04 : La circulation de la ligne B reprend progressivement.

Article initial : Les lignes A, B et C sont actuellement à l’arrêt en raison d’une importante panne électrique. Selon les TCL, la reprise de la circulation normale n'est pas encore programmée. Des bus relais sont mis en place entre Charpennes et Vaulx en Velin La Soie ainsi qu’entre les stations Gare Part-Dieu et Gare d’Oullins.