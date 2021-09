Soirées clandestines dans une boite de nuit près de Lyon : la gérante relaxée en appel

En première instance, le tribunal correctionnel de Vienne avait condamné la gérante de l'établissement à une peine de huit mois de prison avec sursis. Son frère, qui avait lui écopé d'un an de prison ferme, a vu sa peine allégée en appel et a été condamné à six mois de prison, selon le Dauphiné Libéré.

Tous deux étaient jugés pour avoir organisé une vingtaine de soirées à l'automne 2020, alors que toutes les boites de nuit de France étaient sous le coup d'une fermeture en raison de la crise sanitaire. Les gendarmes avaient été alertés par des vidéos postées sur les réseaux sociaux, où des gens avaient été filmés en train de danser.

Les deux prévenus étaient poursuivis pour ne pas avoir respecté la fermeture administrative, travail dissimulé, mise en danger de la vie d'autrui et escroquerie au chômage partiel alors que 12 000 euros d'aide de l'Etat ont été reçus sur la période.

La cour d'appel de Grenoble a donc estimé que le frère était le seul responsable dans l'organisation des soirées.

La société, jugée en tant que personne morale, a également été relaxée mais la saisie du matériel a été confirmée par les juges. Des biens estimés à près de 300 000 euros.