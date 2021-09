A Villeurbanne, Olivier Faure réélu à la tête du PS face à Hélène Geoffroy

Le Premier secrétaire sortant a été réélu face à Hélène Geoffroy, récoltant un large score de 73,49% des voix contre seulement 26,52% pour la maire de Vaulx-en-Velin, également vice-présidente de la Métropole de Lyon. Près de 22 000 adhérents à jour de cotisation ont voté.

L’évènement, qui s’ouvrait dans la matinée à Villeurbanne, se fait dans une ambiance étrange puisque nombreux sont les figures du PS à critiquer à la fois le bilan d’Olivier Faure mais aussi la candidature d’Anne Hidalgo sans passer par une primaire, exercice auquel se soumet régulièrement le parti à la rose.

Sur les réseaux sociaux, Hélène Geoffroy avait félicité son rival : "Je lui souhaite pleine réussite au service des militantes et militants, pour le Parti et pour notre pays. Je remercie les près de 30% de militantes et militants qui ont fait le choix de mon texte et de ma candidature. Fière de l'histoire de notre Parti, je continuerai à œuvrer pour son affirmation et sa capacité à porter une espérance pour le pays".