Quatrième fleur confirmée pour Lyon

"Cette reconnaissance affirme une fois de plus l’excellence de la Ville dans la gestion de ses espaces verts, au service de la biodiversité, de la qualité de vie et de la mise en valeur du patrimoine de la ville", se félicite-t-on dans un communiqué.



Cette quatrième fleur "récompense une démarche globale d'embellissement, mais également les enjeux de développement de la nature en ville, de préservation de la biodiversité tout en mettant en place des moyens adaptés de gestion des espaces verts", indique la Ville, qui avait monté un dossier dans lequel étaient mis en avant les grands axes de sa politique en faveur de la préservation du vivant.

"La nature en ville et la préservation de la biodiversité est l’une de priorité du mandat avec un budget de 141 millions d'euros inscrits au programme pluriannuel des investissements", est-il rappelé dans un communiqué.



"Nous nous félicitons de cette excellente nouvelle, qui confirme Lyon comme véritable capitale de l’écologie urbaine. Je tiens à saluer le travail des équipes de la direction des espaces verts qui agissent au quotidien pour notre cadre de vie et sont les garants du savoir-faire lyonnais", a notamment réagi Nicolas Husson, Adjoint en charge de la biodiversité et de la nature en ville.