L'OL reçoit Lorient pour enchainer à domicile

Désormais 6e du classement, les Lyonnais devront rester impliqués face à des Merlus qui n'ont concédé qu'une seule défaite depuis le début du championnat. "Lorient fait un bon début de saison. On est obligé de les battre, surtout à domicile", a expliqué Islam Slimani en conférence de presse d'avant-match.

Les Lyonnais pourront s'appuyer sur un capital confiance qui commence à grandir, grâce à "l'enchainement des victoires", selon l'attaquant algérien, amené à pallier le forfait de Moussa Dembélé.

"Chaque victoire apporte de la confiance", a abondé Petez Bosz, dont les principes commencent à se faire sentir sur le jeu lyonnais. "On travaille pour limiter les occasions de l'adversaire. Avec notre système haut, c'est normal de concéder des occasions, c'est logique et on en concèdera toujours. Mais on doit être meilleur que l'adversaire", a analysé le technicien lyonnais.

L'OL aura ensuite cinq jours de repos avant la réception de Brondby en Ligue Europa, et avant un autre grand rendez-vous dimanche prochain à Geoffroy-Guichard.

F.L.