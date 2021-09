Lyon : le Bocuse d’Or pour la France et Davy Tissot !

Le suspense était entier ce lundi soir au SIRHA à Eurexpo. Le verdict est finalement tombé aux alentours de 19h30 de la bouche de Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a pas manqué de faire part de sa fierté : la France remporte le Bocuse d’Or, un trophée qu’elle n’avait plus remporté depuis 2013. Elle s'impose devant le Danemark et la Norvège.

L’émotion était immense pour Davy Tissot et toute son équipe qui ont entonné la Marseillaise sous les applaudissements des spectateurs. "Merci Monsieur Paul" furent les premiers mots du chef lyonnais.

Davy Tissot et son commis de 23 ans, Arthur, ont réussi à se distinguer grâce à leur menu entrée-plat-dessert autour de la tomate avec la création d'une boîte "take-away" pour le moins originale qui a su séduire le jury. L'équipe avait également fait sensation dans l'après-midi avec son plat principal, un paleron de boeuf charolais et ses deux garnitures végétales.

"Je dédicace ce Bocuse d'Or à Monsieur Paul qui m’a donné le goût de la cuisine. Sans lui, je ne serai pas là. Ramener le Bocuse d’Or à la Maison c’est un rêve d’enfant. C’est une immense fierté de faire rayonner à nouveau la gastronomie française à travers le monde. C’est aussi une récompense pour le travail de toute l’équipe qui n’a rien lâché depuis le début de cette aventure. Je pense à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous. Un immense merci pour tous ces soutiens. On a osé, on a parfois douté, on a recommencé, encore et encore mais on n’a jamais perdu la flamme qui nous anime. On a pris du plaisir et on a réussi ensemble !", pouvait-on lire quelques minutes plus tard sur la page Facebook du chef lyonnais qui remettra son titre en janvier 2023 à l'occasion du prochain Bocuse d'Or à Eurexpo.

De son côté, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a estimé que cette victoire "nous prouve que nous devons être fiers de notre gastronomie et de nos terroirs. Nous sommes fiers d’avoir accompagné la Team France. Bravo à Davy et à son équipe pour cette magnifique victoire, ici à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie ! Maintenant, place au Clairefontaine de la gastronomie, nous savons que nous pourrons compter sur Davy".

Pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, "c’est une véritable victoire pour la gastronomie française et son rayonnement à l’international, dans ce contexte de crise sanitaire si particulier. C’est un honneur pour la Métropole de Lyon, soutien de l’Institut Paul Bocuse qui assure la formation de talents au service de l’excellence de la gastronomie lyonnaise et française".