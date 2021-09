Bruno Bernard visite le chantier du téléphérique de Toulouse le jour de l’annonce d’un nouveau retard

Bruno Bernard en a conscience, et la date de mise en service espérée de la ligne Lyon-Francheville s’éloigne petit à petit de fin 2025.

Pour maîtriser au maximum les spécificités du transport par câble, le président de la Métropole de Lyon passe cette semaine trois jours à Toulouse. Bruno Bernard a commencé son déplacement mardi, laissant sa 1ère vice-présidente Emeline Baume finir de présider le conseil métropolitain et gérer le vote ubuesque sur le référendum de la ZFE.

Il a alors rencontré le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc puis participait à une assemblée plénière du Groupement des autorités responsables des transports.

Ce mercredi matin, le président du Sytral se rendait à la visite de chantier de Téléo, le futur téléphérique de Toulouse qui doit accueillir ses premiers passagers à la fin de l’année. Ou plutôt devait.

Car durant cette visite de chantier, il a été annoncé à la presse toulousaine que le calendrier ne serait pas respecté à cause de retards sur le bâti, de la pénurie mondiale d’éléments électroniques et de la difficulté à obtenir les autorisations administratives de la préfecture selon La Dépêche. Fin 2021 s'est transformé en premier semestre 2022.

Bruno Bernard était donc aux premières loges pour assister à ce couac, qui n’est pas le premier pour Téléo. Nos confrères rappellent que l’idée du téléphérique toulousain est née en 2008. Et que les travaux ont été lancés en 2019, pour accuser un premier retard dû au personnel et parents d’élèves d’un lycée qui refusaient d’être survolés par les cabines. Sans oublier que Tisséo aura coûté près de 20 millions d’euros de plus que ce qui était prévu initialement.

Autant de péripéties que Bruno Bernard devra donc tenter de ne pas reproduire à Lyon.

Ce jeudi, l’élu écologiste terminera son son séjour en Occitanie avec les Rencontres nationales du transport public, puis s’envolera pour la Suède où il passera quatre jours pour un "voyage d’étude sur la thématique des transports".