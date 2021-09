Métropole de Lyon : le référendum de la ZFE rejeté à une voix près

Le groupe de Gérard Collomb, Inventons la Métropole de demain, avait soumis au vote une proposition de référendum au sujet de la Zone à Faibles Emissions. Et cette dernière a été rejetée à une voix près. Signe que la majorité des écologistes s'est effritée à ce sujet ?

Porté par Christophe Geourjon (UDI), ce voeu souhaitait instaurer un référendum local "pour garantir le succès écologique et assurer l'acceptabilité social et économique de la ZFE".

L'élu centriste a eu cette idée en se basant sur un récent sondage Harris Interactive qui indiquait que 60% des Français ignorent ce qu'est une ZFE. Mais aussi parce que 65% des véhicules roulant actuellement dans la Métropole de Lyon seront interdits d'ici 2026. Que 100% des habitants et entreprises de la Métropole seront bientôt concernés. Et enfin que parce que la 1ère visioconférence de la concertation autour de la ZFE fut un échec avec seulement 91 participants.

"Il vous faut admettre les limites de votre approche sur un sujet aussi important", a indiqué Christophe Geourjon aux écologistes. Et de réclamer l'envoi d'un "courrier postal à chaque habitant, acteur économique et associatif pour les inviter à participer à la concertation".

"Au vu de l'énorme marche encore à franchir et des centaines de milliers de personnes concernées, cette concertation n'engendrera jamais suffisamment de contributions pour être représentative de la diversité des publics et des situations", a poursuivi Christophe Geourjon, rappelant qu'il était favorable à la ZFE et à son extension, "mais pas n'importe comment et sans s'assurer de l'efficacité de la décision".

"L'objectif du référendum ne serait pas de demander au citoyen de se prononcer pour ou contre la mise en place de la ZFE. Il aurait pour but de soumettre à l'approbation les périmètres, les dérogations qui doivent être limitées, les mesures d'accompagnement et donc les choix budgétaires mis en oeuvre pour financer ces alternatives", concluait-il.

La plupart des autres groupes prenaient la parole. Et les représentants de la majorité de gauche balayaient cette idée de référendum.

Laurence Boffet, vice-présidente chargée de la Participation et donc de piloter les concertations, se réjouissait ironiquement "que la démocratie locale arrive enfin dans le viseur de la plupart des groupes politiques", tout en confiant être "étonnée du choix du référendum".

"Des erreurs de votes. Ça arrive"

Puis vint le vote, avec 68 voix contre et 67 voix pour, tandis que 14 élus ne prenaient pas part au scrutin. Un résultat pour le moins inattendu, que le visage d'Emeline Baume, 1ère vice-présidente et présidente de séance, a parfaitement retranscrit. Décontenancée, elle a répété à plusieurs reprises "A une voix près", s'autopersuadant à haute voix qu'elle ne se trompait pas dans son calcul : "je lis bien".

Le conseil métropolitain se terminant sur cette note, personne ne pouvait expliquer en direct ce qu'il venait de se produire.

Le groupe écologiste de la Métropole a sorti a posteriori la carte de la bourde. Sur Twitter, en réponse à Christophe Geourjon, le président Benjamin Badouard a écrit : "Non pas de majorité divisée, des erreurs de votes. Ça arrive. A part ça vous avez écouté nos arguments: 5 mois de concertations, des dizaines / centaines de réunions à venir, de partout, pour que les habitants se fassent un vrai avis... C’est tout de même mieux qu’un choix binaire".

Des élus de gauche qui s'opposent à un référendum, c'est peut-être cette consigne contre-nature qui a mal été comprise, entraînant ces "erreurs de vote". A moins qu'il ne s'agisse d'une piqûre de rappel à Bruno Bernard que les écologistes ne sont pas seuls dans l'exécutif, et que les partenaires peuvent aussi faire pencher la balance dans l'autre sens.