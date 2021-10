Contre-concertation sur le téléphérique : un questionnaire "malhonnête et orienté" du maire du 2e arrondissement de Lyon selon les Verts

L'objectif du maire LR est de recueillir leur sentiment sur la possible arrivée du téléphérique Francheville/Lyon dans leur quartier. Une sorte de pied de nez à la concertation officielle prévue par la Métropole de Lyon.

Mais pour le groupe local écologiste du 2e, il s'agit d'un questionnaire "malhonnête et orienté qui ne vise pas à concerter les habitants mais à encourager les oppositions au projet".

"Quand on lit certaines questions, on a vraiment l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles. C'est volontairement flou et imprécis, comme lorsqu'on invoque des "risques de fermeture" "liés à la météo notamment" ou des "études parallèles" sans la moindre source. C'est même parfois loufoque, comme lorsqu'on nous propose de mettre un agent de sécurité par cabine de téléphérique", se plaint une dénommée Françoise, membre du groupe local.

Ce dernier a réalisé à son tour un questionnaire qui parodie celui de Pierre Oliver en imaginant les questions qu'il aurait pu poser en 2002 lorsque Gérard Collomb lançait les Berges du Rhône (qui ne sont pas dans le 2e arrondissement ndlr).

"Par cette action, le groupe local écologiste souhaite porter la voix des citoyens du 2e qui refusent que les moyens de la collectivité soient employés à cette pseudo-concertation politicienne", conclut le communiqué de presse.