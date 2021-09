Lyon : coup d'envoi de la contre-concertation du maire du 2e arrondissement sur le téléphérique

Son collègue du 2e arrondissement de Lyon a décidé de marquer également son opposition en lançant dès ce lundi sa propre concertation.

Jusqu'au 20 octobre, 10 000 enquêtes seront distribuées dans les boîtes aux lettres des habitants des quartiers concernés par la potentielle arrivée du téléphérique entre Francheville et Gerland. Les pylônes et les cabines s'installeraient éventuellement à la Confluence, place Carnot et au nord de Perrache, selon les trois tracés retenus par le Sytral.

Le maire LR du 2e, Pierre Oliver, annonce également que plusieurs permanences seront tenues sur les marchés "afin d'échanger de vive voix avec les habitants sur ce projet". Il communiquera à l'issue de cette enquête les résultats à la presse.

Pour rappel, la concertation officielle du Sytral sur le projet de transport par câble doit se tenir de novembre à février.