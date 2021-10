A Lyon, on peut vivre au temps des Romains le temps d'un week-end

En marge de sa nouvelle expo EnQuête de Pouvoir, de Rome à Lugdunum, le musée gallo-romain a imaginé un festival inédit, en collaboration avec plusieurs associations spécialisées en reconstitution historique de grande ampleur.

Dès samedi 9h, et jusqu'à dimanche soir, Septime Severe, vainqueur de la bataille de Lugdunum, et son armée planteront leurs tentes sur la pelouse de l'odéon à Fourvière.

De nombreuses animations seront proposées gratuitement au public (sur présentation d'un pass sanitaire valide, ndlr). L'occasion de faire un saut dans le passé pour découvrir la vie quotidienne d'un campement militaire, du montage des tentes aux cérémonies emblématiques en passant par la gestion de l'armement et les entrainements aux combats.

Le programme :

Samedi 9 octobre

• 9h - 19h : animation des camps

• 11h : arrivée de l'empereur Septime Sévère avec son escorte et salutation aux soldats

• 15h - 15h30 : cérémonie du culte impérial

• 16h - 16h45 : présentation de l'armée romaine

• 17h - 17h30 : démonstrations équestres

• 19h - 21h : veillée nocturne au camp

Dimanche 10 octobre

• 9h - 18h : animation des camps, entrainement de la cavalerie

• 11h : cérémonie de lustratio (purification et bénédiction des enseignes militaires et des symboles du pouvoir)

• 16h - 16h 45 : présentation de l'armée romaine

• 17h - 17h30 : démonstrations équestres