Le LOU se défait de Biarritz et renoue avec la victoire

Et les rugbymans du LOU ont répondu présent ce samedi au Pays-Basque. Ils se sont imposés face au Biarritz Olympique sur un score de 5 à 40, notamment grâce à une superbe performance de Baptiste Couilloud qui jouait en plus de ça face à son frère, lui aussi n°9 dans l'équipe adverse. Les Rhodaniens ont inscrit un total de six essais et s'emparent donc du bonus offensif.

Les hommes de Pierre Mignoni renouent donc avec la victoire après avoir perdu deux fois de suite face au Racing et à Bordeaux. Ils remontent ainsi sur le podium du Top 14 en s'emparant de la 3e place du classement provisoire.

La semaine prochaine les joueurs affronteront Toulouse pour un deuxième gros choc de la saison, les Toulousains étant actuellement leaders.