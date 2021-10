Xherdan Shaqiri (OL) au coeur d’une polémique en Suisse à cause d’une veste de l’Armée de libération du Kosovo

Une victoire 2-0 pour les coéquipiers du capitaine de la Nati, qui s’est soldée par une interview de l’intéressé. Et alors que le joueur de l’Olympique Lyonnais répondait aux questions des journalistes, un supporter a fait irruption sur la pelouse pour le rejoindre. Arrivé à sa hauteur, il a déposé sur les épaules de Xherdan Shaqiri une veste portant l’écusson de l’UCK, l’Armée de libération du Kosovo, une organisation paramilitaire accusée de crimes contre l’humanité.

D’abord surpris par le geste, Xherdan Shaqiri esquisse un sourire gêné lorsqu’il découvre le logo qu’il connaît bien, puisque sa famille et lui ont fui l’ex-Yougoslavie.

De quoi créer une polémique de l’autre côté des Alpes. La sélection suisse a ainsi condamné sur les réseaux sociaux le geste du supporter : "Il est inacceptable que des personnes veuillent utiliser des stades de football, et dans ce cas l'interview d'un joueur après un match, à des fins de propagande politique. Xherdan Shaqiri a réagi de manière exemplaire, est resté calme et n'a pas réagi. L’homme a été interrogé par la police et une interdiction de stade lui a immédiatement été imposée".

De quoi dédouaner Xherdan Shaqiri, qui n’a pourtant jamais raté une occasion de faire passer des messages politiques sur les terrains. Comme lorsqu’il réalisait l’aigle albanais avec ses mains ou lorsqu’il arborait le drapeau kosovar sur ses chaussures.