Lyon : les rétroviseurs des bus TCL remplacés par des caméras d’ici 2028

Le Sytral a mené des tests sur la ligne de bus 98. Puisqu’ils ont été très concluants, il a été décidé de le généraliser à tout le réseau.

Mais la rétrovision, c’est quoi ? Concrètement, les rétroviseurs des bus, parfois dangereux pour les piétons et cyclistes qui passent trop près, vont être enlevés pour être remplacés par des caméras situées au-dessus de la porte avant et de la fenêtre du conducteur. Les images filmées en temps réel sont ainsi projetées sur des écrans, là aussi situées à gauche et à droite.

Ce mercredi après-midi, Bruno Bernard, président du Sytral, présentait le dispositif à la presse. Et il s’est félicité des nombreux avantages que propose la rétrovision selon lui.

D’abord, le conducteur a moins de mouvements de tête à réaliser pour surveiller ses angles morts. "Ça va les apaiser, c’est du confort pour eux, et ça veut aussi dire moins d’arrêt maladie", précisait Bruno Bernard. L’écologiste estime également que la rétrovision permettra de gagner du temps sur certains axes parfois restreints et où les conducteurs avaient peur de perdre leurs rétroviseurs. D’ailleurs, l’arrêt des remplacements coûteux et nombreux des rétros cassés est aussi une future source de satisfaction pour l’élu écologiste.

Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie, a surenchéri en rappelant qu’avec le développement accru du vélo et des trottinettes, l’espace public est de plus en plus partagé. Et qu’il faut à tout prix favoriser ce type d’améliorations qui permettent de "mieux voir les cyclistes".

"Il n’y a pas de points faibles"

La démonstration réalisée avec les journalistes a été opérée par Adrien, un chauffeur qui a participé aux tests et qui est conquis par ses nouvelles caméras. "Il n’y a pas de points faibles, je n’en ai pas encore trouvé", déclare-t-il, sûr de lui. "On peut circuler sans appréhension sur les trajets que l’on ne connaît pas. C’est moins de stress, moins de fatigue et donc plus de sécurité", conclut-il.

A noter que la luminosité des petits écrans s’adaptent et que les conducteurs n’ont relevé aucune difficulté lorsqu’il pleut, qu’il fait nuit ou que le bus passe dans un tunnel.

S’il fallait retenir un point négatif, c’est que la rétrovision ne permet pas de résoudre tous les angles morts du bus. Il en reste deux, ceux qui se trouvent aux montants avants du véhicule. La caméra les filme mais la retransmission de ces images était trop compliquée à assimiler par les conducteurs lors des essais. Cela n'a donc pas été intégré au dispositif final.

Ainsi, le terrible accident qui avait coûté la vie à Johanna près de l’Hôtel de Ville de Lyon en 2019 n’aurait pas pu être évité grâce à la rétrovision, puisqu’elle avait été percutée par l’angle avant droit d'un bus bondé.

Le déploiement de la rétrovision va coûter au moins 6 millions d’euros au Sytral. D’ici 2024, 50% des bus seront équipés. Avec l’objectif du 100% d’ici la fin d’un hypothétique second mandat. "Nous sommes les premiers en France, et je ne doute pas que nous serons suivis par toutes les collectivités", espérait Bruno Bernard.

A.A.