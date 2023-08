Arménie et Albanie : la seconde vie des bus TCL

Dans les pays d’Europe du sud et de l’est, bon nombre de bus français sont réquisitionnés, notamment par les grandes villes et les stations balnéaires. C’est ce que rappelle le compte Twitter "Pi.Eye" très renseigné sur les moyens de transports et les mobilités.

De quoi apprendre que les derniers bus ER100 produits par Renault-Berliet, entrés sur le réseau lyonnais en 1978 (fin de production en 1989), viennent tout juste d’être retirés du réseau de transports d’Erevan, en Arménie, 45 ans après leur mise en service ! De véritables vestiges, dans lesquels on aperçoit encore les plans de ligne de leurs années lyonnaises.

🇦🇲 Une info passée inaperçue : les derniers bus produits par Berliet encore en service commercial (connus, en tout cas) viennent d'être retirés du service. Il s'agissait d'ER100 du réseau de la capitale arménienne, mis en service en 1978 à Lyon.



(crédit photo en description) pic.twitter.com/C2rBeVLrEJ — Pi.Eye🚍🚄 (@Pi_Eye_) August 15, 2023

Le service n’est pas pour autant fini du côté de l’Albanie et de la station balnéaire de Durrës, à 30km de la capitale Tirana. Sur la ville côtière circule encore un bus Renault R312, datant des années 90. L’utilisation du matériel trop vétuste pour le réseau TCL est encore en cours, notamment à l’est de l’Europe.