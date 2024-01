Pénurie de chauffeurs TCL : grande réorganisation des horaires de bus dès le 8 janvier

Depuis quelques années, le recrutement de chauffeurs de bus est devenu la priorité numéro 1 du Sytral et de Keolis pour assurer un service stable aux usagers.

Sauf que comme le pointent du doigt les syndicats, les rares personnes intéressées suivent la formation rémunérée puis partent dans le privé où les salaires sont plus intéressants.

Malgré cela, près de 650 conducteurs ont été recrutés en 2023, notamment grâce au parrainage interne et à une quasi suppression des critères de sélection. Ce qui n'empêchait pas le réseau de bus TCL d'être fortement dégradé en fin d'année, avec de nombreux bus qui ne sortaient plus du dépôt. Il était ainsi recommandé aux usagers de se fier aux horaires affichés sur Internet, et non pas ceux des arrêts.

Pour "améliorer le parcours usagers" et offrir "davantage de lisibilité", le Sytral annonce ce mardi qu'à compter du 8 janvier, les horaires allaient officiellement évoluer.

"Ce dispositif permettra d’offrir un service plus lissé et régulier, sans suppression de desserte inopinée, afin que les usagers puissent mieux planifier leurs déplacements. L’objectif est ainsi de simplifier

l’organisation des déplacements des voyageurs en garantissant la cohérence entre les horaires indiqués et les horaires réels de passage des bus. Ces ajustements vont ainsi permettre de diminuer les temps d’attente, d’assurer les services affichés, d’être en cohérence avec les horaires des établissements scolaires et des entreprises et ainsi, d’optimiser les déplacements sur le réseau TCL", indique le syndicat en charge des transports en commun.

Une manière diplomatique d'annoncer que les fréquences vont chuter, notamment en heures creuses, mais qu'au moins, les usagers seront sûrs que les bus passeront aux horaires annoncés.

Enfin, une vaste campagne de recrutement va être lancée pour trouver de nouveaux conducteurs et espérer revenir un jour à un service correct.