Ils transforment leur voiture en véhicule TCL : l’incroyable histoire de Zinedine et Hamza à Lyon

Il y a cinq ans, Zinedine et Hamza* étaient deux camarades dans un lycée de l’agglomération lyonnaise. Depuis tout petit, Zinedine est un passionné de transport en commun : son rêve était de conduire des métros, des tramways ou encore mieux, de travailler pour Keolis, le SYTRAL ou TCL. Et c’est en quelque sorte ce qu’il a réussi à faire. Enfin presque : on vous explique.

Comme tout passionné qui se respecte, Zinedine connaît sur le bout des doigts le fonctionnement du réseau lyonnais de transport en commun. Le jeune homme a appris le rôle des différents agents TCL ainsi que le matériel que ces derniers emploient. Il a notamment repéré le type de véhicule de fonction des agents du "service intervention" de Keolis.

Il y a un peu plus d’un an, alors que l’idée leur trottait dans la tête depuis un moment, Zinedine et Hamza décident d’acheter une Renault Clio IV blanche, la même voiture que celles des agents d’intervention TCL. Après avoir observé les moindres détails des véhicules de société en usage, les deux "Pieds Nickelés" ont décidé de grimer leur voiture pour faire en sorte qu’elle se confonde parfaitement dans l’immense flotte TCL. "Tous les détails comptent : il ne faut pas de phares LED, il n’y a pas d’enjoliveurs de jante, les baguettes latérales sont grises", nous expliquent-ils, toujours un sourire aux lèvres.

Les deux malins se sont notamment appuyés sur des vidéos de promotion de Keolis pour parfaire leur mascarade.

Dans ce déguisement, le plus important, ce sont les plaques d’identification TCL, de simples feuilles plastifiées sur lesquelles sont inscrits les numéros d’immatriculation du véhicule et la mention "service intervention". Ces dernières sont juste posées contre le pare-brise et le pare-soleil passager.

Dernier détail et pas des moindres, les tenues de travail. Zinedine et Hamza avaient besoin de gilets réfléchissants estampillés "TCL" pour passer incognito. Et Zinedine a encore dû ruser pour se les procurer : "J’ai effectué une mission de deux semaines chez TCL juste pour avoir les gilets".

Le camouflage est opérationnel, l’infiltration peut alors enfin commencer.

C’est ainsi que depuis un an, Zinedine et Hamza circulent dans l’agglomération lyonnaise sans vraiment se soucier des embouteillages. Ils peuvent aisément emprunter les voies de bus et de tramway sans jamais être inquiétés.

"Le tout c’est de garder son sang-froid"

A LyonMag, on a voulu vérifier les dires des deux jeunes fanfarons en embarquant avec eux. Et effectivement, la voiture se fond parfaitement dans la masse. Les chauffeurs de bus les saluent à chaque croisement, ils discutent parfois avec eux sans jamais se douter de rien. Nous avons même roulé pendant un moment derrière une voiture de police municipale qui n’y a vu que du feu.

"Nous avons déjà été contrôlés par la police et TCL, ils n’ont rien fait du tout, ils se sont même excusés", ironise Zinedine en riant. "Il faut avoir du cran, le tout c’est de garder son sang-froid", poursuit-il. Il faut dire que le farceur est bien aidé par sa connaissance du vocabulaire employé par les agents TCL, un parfait déguisement jusqu’au bout.

L’autre grand avantage de cette supercherie illégale, c’est le stationnement. Depuis un an, Zinedine et Hamza peuvent se garer n’importe où sans crainte. Sur les trottoirs, sur les places réservées et même sur le parvis du centre commercial de la Part-Dieu : plus de problème d’horodateur !

Et comme si tout cela ne suffisait pas, les deux blagueurs poussent la duperie encore plus loin. Ils restent constamment branchés à l’application TCL et à LyonMag pour être au courant de tous les incidents du réseau de transport. C’est ainsi qu’ils se rendaient sur les lieux des pannes pour "filer un coup de main" aux vrais agents. Là encore, police et employés Keolis se sont fait berner dans les grandes largeurs.

Mais voilà, après un an de farce, les compères "ont fait le tour du délire". C’est pour cette raison qu’ils ont décidé de se confier à LyonMag, "pour faire rire les gens". Dès la parution de cet article, Zinedine et Hamza vont "se ranger". L’aventure est finie et ils estiment que le préjudice est très faible, que ce qu’ils ont fait n’est "pas grave".

Reste à savoir si Keolis prendra également la chose sur le ton de la rigolade, rien n’est moins sûr…

*Les prénoms ont été modifiés

L.M.