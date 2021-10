Présidentielle : Laurent Wauquiez courtisé pour devenir Premier ministre d’Eric Zemmour ?

Et on peut imaginer que l’essayiste, qui laisse encore et toujours planer le doute sur sa candidature à la présidentielle 2022, fasse un crochet par Lyon avant ou après se rendre dans la commune du Nord-Isère.

L’occasion peut-être de rencontrer Laurent Wauquiez. Car selon l’Express, Eric Zemmour aurait fait du président d’Auvergne-Rhône-Alpes son favori pour devenir Premier ministre en cas de victoire au printemps prochain.

"Celui qui organise en ce moment l'échec de la droite, c'est Laurent Wauquiez. Donc si on veut résoudre le désordre à droite, il faut l'intégrer dans l'équation", déclare même le soutien d’Eric Zemmour, Loup Bommier auprès de nos confrères.

Dans le clan Wauquiez, on s’amuse et on s'étonne de cette parade nuptiale qui s’engage. Le dernier échange entre les deux hommes remonterait au mois d’août, quand l’ancien président des Républicains renonçait publiquement à participer à la primaire de son parti.

Il est encore beaucoup trop tôt pour imaginer Laurent Wauquiez céder aux sirènes zemmouriennes, même si certains proches comme le sénateur du Rhône Etienne Blanc peuvent militer en ce sens. D’autant que le dernier sondage publié ce vendredi relance dans la course les possibles candidats de la droite, dans un mouchoir de poche avec Eric Zemmour et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle.

Mais aussi parce que le rêve de Laurent Wauquiez ne s'appelle pas Matignon, mais Elysée.