Le LOU reçoit le Stade Toulousain pour un match de gala

Le LOU reçoit le Stade Toulousain à 21h, une semaine après leur superbe victoire à Biarritz. Mais pour ce match, les Lyonnais vont se frotter à un tout autre adversaire.

Actuellement champions en titre et leaders au classement du Top 14, les Toulousains déroulent très bien leur jeu en ce début de saison.

De son côté, le LOU peine un peu à trouver un rythme de croisière malgré les grandes ambitions affichées en septembre.

"On sait qu'il faut être prêt, ils sont invaincus donc on s'est concentré sur nous cette semaine plus que sur eux", témoingne le coache Mignoni qui souhaite que son équipe soit présente "de la première à la 80e minute".

Pour Dylan Cretin, le LOU "n'est pas encore arrivé à son meilleur niveau". De quoi enthousiasmer le troisième ligne qui voit là une occasion de s'améliorer.

De son côté, Jean-Marc Doussain "s'attend à un match très engagé et très physique". Il souhaite également "imposer un rythme" à Toulouse, afin d'être maîtres du match.

Le coup d'envoi sera donné à 21h05.