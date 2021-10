Lyon : le cours Lafayette va fermer pendant quatre mois pour des travaux

Cette fermeture temporaire intervient dans le cadre des travaux d'aménagement du boulevard Vivier-Merle, dont une nouvelle phase débute en novembre, sur la partie nord du boulevard entre la rue de Bonnel et le cours Lafayette. "La présence à cet endroit du tunnel Brotteaux Servient en souterrain oblige les entreprises à travailler pendant 3 mois depuis la chaussée sud du cours Lafayette, afin de protéger la structure du tunnel", indique la Métropole de Lyon.

Pendant la durée des travaux, la circulation des bus, des vélos et les cheminements piétons sera maintenue. Mais des déviations routières seront mises en place pour les véhicules venant depuis l'ouest. Les poids-lourds seront redirigés vers les rues Garibaldi et Bonnel et les voitures iront vers les rues Ney, Louis Blanc, Fournet et Lalande. "Une attention très particulière et un dispositif de limitation de vitesse sera mis en oeuvre sur cet itinéraire", préviennent les services de la collectivité.

Pour rappel, l'aménagement du boulevard Vivier-Merle a pour but de mieux répartir les circulations entre automobiles, transports en commun et vélo. Les trottoirs y seront plus larges, tandis qu'un nouvel éclairage public doit voir le jour. Une centaine d'arbres doivent également être plantés.