Fabien Galthié a donné la liste des joueurs du XV de France qui seront mis à disposition de leur club ce week-end. Géraci et Cretin en font partie et pourront donc rejoindre Lyon, dans le cadre de la convention entre la FFR et la LNR.

Demba Bamba, Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud restent, eux, en sélection. La France affrontera l'Argentine samedi à 21h.