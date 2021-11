Pascal Blache : "Départ d’Etienne Blanc : on a besoin d’être au clair avec des gens qui travaillent"

Le ménage a été fait. Après les propos ambigus d'Etienne Blanc sur la France de Vichy et Eric Zemmour, le sénateur a été obligé de démissionner de son poste de président du groupe LR à la Ville de Lyon.

Les deux maires d'arrondissement Pierre Oliver et Pascal Blache l'avaient notamment réclamé, contre l'avis de nombreux conseillers municipaux. Pour l'édile du 6e arrondissement, "on a essayé de trouver des solutions pour sortir de cette impasse. Suite à une dernière réunion qui ne s’est pas bien passée, et je le regrette, Etienne Blanc n’est plus président du groupe mais il reste conseiller municipal. (...) Si Etienne Blanc avait dit qu’il n’irait pas avec Zemmour, tout s’arrêtait et tout le monde rentrait chez soi".

Selon Pascal Blache, la situation est désormais "un peu apaisée".

Il se défend également d'avoir reçu des ordres d'en haut : "Je n’ai pas eu Laurent Wauquiez au téléphone, la séquence est allée très vite".

On comprend toutefois en lisant entre les lignes que ces propos d'Etienne Blanc furent surtout l'occasion de se séparer d'un chef à l'implication contestée. "Je suis déçu parce que j’aime bien le personnage. Mais je pense que pour l’avenir de Lyon, on a besoin de donner un coup de boost et d’avoir une nouvelle génération qui travaille. (...) Pour l’objectif de la reconquête de la ville de Lyon, on a besoin d’être au clair avec des gens qui travaillent", précise Pascal Blache.

"C’est le moment de remettre un peu d’énergie, de changer les choses, rassembler les gens que l’on ne voit plus. Parce que jusqu’en 2026, ça va être long", conclut celui qui sera candidat aux législatives l'été prochain.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.