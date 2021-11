Pour le maire de Lyon, Emmanuel Macron "ne tire aucune leçon des grandes crises que nous vivons"

L’occasion d’évoquer évidemment la recrudescence des cas de Covid-19, faire un point sur la dose de rappel du vaccin mais aussi de presque entrer en campagne.

S’il ne s’est pas épanché sur l’écologie, alors qu’il ouvrait la COP26 la semaine dernière, le chef de l’Etat a fait une allusion au nucléaire : "Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables".

Pour Grégory Doucet, Emmanuel Macron a eu tout faux. Le maire EELV de Lyon a commenté l’allocution présidentielle sur les réseaux sociaux. "Les choix politiques en matière d'énergie nous engagent toutes et tous sur des durées extrêmement longues. À aucun moment Emmanuel Macron ne parle de débat démocratique sur la question énergétique alors qu'il est fondamental. Je le regrette", débute-t-il.

Pour l’édile lyonnais, le Président de la République "confond transition écologique et technologique et reste muet sur la nécessaire sobriété. Il ne tire aucune leçon des grandes crises que nous vivons qui impliquent des changements drastiques dans les manières de produire, échanger et consommer".

Et pas un petit mot pour indiquer que Yannick Jadot ferait selon lui un meilleur pensionnaire de l'Elysée ?