Budget participatif de Villeurbanne : les habitants peuvent désormais voter pour les projets retenus

La mairie a ouvert à ses habitants la possibilité de voter pour 39 idées dans le cadre du premier budget participatif villeurbannais.

Toute personne vivant, travaillant ou étudiant à Villeurbanne, de plus de 11 ans, peut voter et sélectionner entre 3 et 5 projets qu’elle désire voir aboutir.

Les projets, rangés dans des catégories comme "confort et embellissement", "convivialité et solidarité", "culture", "sports" ou "mobilité et déplacement", sont également déjà budgétés.

On peut par exemple voter pour la requalification et l’apaisement de la place Mendès-France, un projet qui couterait 100 000 euros. Mais aussi pour obtenir un terrain de basket sur le secteur Tonkin La Doua pour seulement 1500 euros.

Les Villeurbannais peuvent également voter pour des poubelles au parc de la Feyssine (65 000 euros), pour des bornes anti-moustiques (15 000 euros), un kiosque de danse (150 000 euros) ou des tonnelles ombragées (40 000 euros)…

Difficile de faire son choix, on se dit d'ailleurs que tout mériterait d'être réalisé. Cela permettra notamment aux habitants de se rendre compte qu'un projet logique et qui paraît facile à mettre en place coûte toujours cher...

Le vote se déroule jusqu’au 12 décembre. Les projets lauréats seront ensuite validés par le conseil municipal et inscrits au budget. L’objectif est ensuite de les réaliser en 2022.