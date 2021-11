Caméras de vidéosurveillance dégradées à Lyon : les enquêteurs tombent sur 160 kg de cannabis et une arme à feu

Ce mercredi, un équipage de police est tombé sur un stock de 160 kg de résine de cannabis dans un garage du 8e arrondissement de Lyon alors qu'ils enquêtaient sur une série de dégradations de caméra de vidéosurveillance.

En juillet dernier, un groupe d'individus du quartier de Mermoz s'est mis à saboter sept installations de surveillance en sciant les pylônes et en mettant le feu au générateur électrique de ces derniers.

Les investigations ont conduit les forces de l'ordre aux domiciles de deux suspects, âgés de 18 et 25 ans, ce mercredi. C'est dans le garage du plus âgé que les fonctionnaires ont découvert la drogue, 25 000 euros en liquide et une arme à feu utilisée dans le cadre d'une autre affaire.

Selon Le Progrès, cet homme serait, en plus de ça, lié aux "Daltons", le groupe de délinquants dont les membres sont vêtus de tenues jaunes et noires. En effet, le jeune homme serait le frère d'un des membres actuellement incarcéré et soupçonné d'être l'un des chefs du réseau.

Placé en garde à vue et interrogé, ce dernier n'a pas prononcé un mot. Il a été présenté au parquet ce jeudi et placé en détention provisoire avant son jugement en décembre.

La police judiciaire s'est saisie de l'enquête pour trafic de stupéfiants.