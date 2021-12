Covid-19 : un premier cas du variant Omicron détecté en Auvergne-Rhône-Alpes

Parmi les territoires français concernés, on retrouve notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans plus de précision sur la ville et le département où vit la personne contaminée par ce variant du Covid-19. "À ce jour, la majorité des cas séquencés proviennent d’Afrique du Sud. (...) Ces cas et leurs contacts sont suivis de près par les autorités de santé locales", indiquait Santé publique France

Par ailleurs plus de 48 000 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans le pays. Un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi. L'annonce a été faite jeudi par le Premier ministre Jean Castex, sorti de quarantaine, et d'ailleurs attendu ce vendredi à Lyon.

Il s’agira de déterminer s’il y a lieu de prendre ou non des mesures supplémentaires pour lutter contre la 5e vague.