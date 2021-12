Alexandre Vincendet (LR) : "Faire grandir notre petite chance de l'emporter en 2022"

Passée l'euphorie de la victoire de Valérie Pécresse au congrès des Républicains samedi, les premières tensions sont déjà de retour. Le patron du parti à l'échelle rhodanienne, Alexandre Vincendet, appelle tout le monde à se ranger derrière la candidate désignée, même si lui aurait préféré que ce soit Xavier Bertrand. "Le choix des militants s'impose à tous. C'est forcément le bon choix et il doit être respecté", indique-t-il. "On a une petite chance de l'emporter. Cette chance, il faut qu'on la fasse grandir", poursuit le maire de Rillieux-la-Pape.

"On joue notre survie. Si on n'arrive pas au second tour de la présidentielle, on a un risque d'éclatement de la droite", prévient Alexandre Vincendet, dans un message notamment destiné à Eric Ciotti qui réclame que son programme soit intégré à celui de Valérie Pécresse : "On n'est pas au Parti socialiste. Valérie Pécresse n'est pas là pour faire une motion de synthèse".

Pas question non plus de céder aux sirènes d'Eric Zemmour. "A Rillieux, aujourd'hui l'extrême-droite fait moins de 10%. Pas parce que je les ai singés, mais parce que j'ai combattu pied à pied l'ensemble des problèmes qui faisaient que ces extrêmistes arrivaient à prospérer. Ca, c'est l'honneur de la droite républicaine", analyse Alexandre Vincendet.

