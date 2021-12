L'Open 6e Sens Métropole de Lyon programmé du 26 février au 6 mars, la billetterie ouverte

Après une édition 2021 disputée à huis clos à la Halle Tony Garnier, l’Open 6ème Sens – Métropole de Lyon, étape du circuit mondial WTA, "fera son grand retour fin février au Palais des Sports de Gerland", indiquent ce lundi les organisateurs. Une annonce optimiste alors que le site est toujours transformé en vaccinodrome.

Malgré tout, la billetterie est ouverte, avec un pass à 65 euros pour les 9 jours de tournoi. Le pass Phases finales est lui mis en vente à partir de 34 euros pour tous les matchs à partir des quarts de finale du vendredi au dimanche.



Le programme sera dévoilé prochainement mais la présence de Caroline Garcia, ambassadrice du tournoi, est d'ores et déjà confirmée. On nous promet également cette année encore "quelques-unes des meilleures joueuses mondiales". Pour rappel, Sofia Kenin et Clara Tauson avaient remporté les deux premières éditions.