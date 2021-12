OL-OM arrêté : un coup de pression de Jean-Michel Aulas dénoncé par l'arbitre

Curieusement, l'AFP, RMC Sport ou l'Equipe ont pu avoir accès en amont à moults documents qui seront présentés par les deux clubs à la Ligue ce mercredi.

L'AFP a ainsi pu lire le rapport de l'arbitre de la rencontre du 21 novembre, Ruddy Buquet. Ce dernier avait pris la décision de ne pas reprendre le jeu après le jet d'une bouteille sur Dimitri Payet. Mais plusieurs acteurs, et notamment le préfet du Rhône et le DDSP du Rhône dans leur rapport, l'accusent d'avoir subitement changé d'avis, sans raison, après avoir clairement annoncé que le match reprendrait après une courte séance d'échauffement.

Ruddy Buquet, qui nie ce revirement de situation, préfère écrire qu'il a été menacé par Jean-Michel Aulas dans une salle du Groupama Stadium. "Je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l'Olympique lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire : 'La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex et ça ne va pas en rester là'". Le Comex étant le Comité exécutif de la FFF, qui aurait donc le pouvoir de sanctionner l'homme en noir.

L'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, est aussi mis en cause dans ce rapport : l'Argentin aurait "eu un comportement, des gestes de plus en plus déplacés à mon égard en me montrant à plusieurs reprises du doigt dans mon vestiaire", se plaint Ruddy Buquet.

La route promet d'être encore longue et sinueuse jusqu'à la décision finale de la LFP, qui oscillerait désormais entre un retrait de point avec sursis infligé à l'OL et la victoire sur tapis vert de Marseille.