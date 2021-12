Face à Gloucester, le LOU retrouve l'Europe ce vendredi

Le LOU retrouve l'Europe ce vendredi au Matmut Stadium de Gerland. Pierre Mignoni et ses hommes vont pouvoir se mesurer à des britanniques très en forme qui restent sur quatre victoires consécutives en Gallagher Premiership.

Côté effectif, S. Taofifenua, Marchand et Bamba devraient composer la première ligne rhodanienne. La mêlée sera complétée par Geraci, R. Taofifenua, Lambey, Taufua et Saginadze. Doussain et Sopoaga assureront la liaison vers Ngatai et Barassi. Niniashvili et Dumortier occuperont les ailes tandis qu'Arnold restera à l'arrière.

Le coup d'envoi sera donné à 21h.