Interpol à Lyon : Bruno Bernard s'étonne de ne plus avoir de nouvelles de Gérald Darmanin

Et depuis l’élection du président d’Interpol, le général émirati Ahmed Naser Al-Raisi soupçonné de torture, on n’entend plus parler ou presque du dossier de l’extension du siège lyonnais de l’organisation internationale de police, ni de son éventuel départ de France pour un autre pays moins regardant sur le profil du dirigeant.

Le 23 novembre pourtant, Bruno Bernard et Laurent Wauquiez mettaient leurs nombreux griefs de côté pour envoyer à Gérald Darmanin un courrier commun. Les présidents de la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes demandaient au ministre de l’Intérieur de venir à Lyon présenter les contours précis du financement nécessaire pour agrandir le bâtiment d’Interpol dans le 6e arrondissement de Lyon, adossé au parc de la Tête d’Or.

Les deux collectivités ainsi que la Ville de Lyon de Grégory Doucet n'entendaient pas ouvrir les vannes avant de connaître l'engagement toujours flou de l'Etat.

Mais depuis, aucune réponse.

Vendredi, lors d’un déjeuner avec la presse, Bruno Bernard s’étonnait qu’on ait mis autant la pression sur les collectivités locales, qui auraient porté le chapeau d’un départ d’Interpol si elles n’avaient pas débloqué des fonds immédiatement, pour ne finalement plus avoir aucune nouvelle de la place Beauvau.

"Quand on voit le contrat des Rafale, on comprend mieux les choses pour Interpol", commentait l’élu écologiste, moqueur. Une référence à la transaction record du 3 décembre dernier et la vente par la France de 80 Rafale aux Émirats arabes unis, d’où vient justement le nouveau président d’Interpol… La somme de 17 milliards d'euros est notamment avancée par certaines sources.