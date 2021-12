Trente entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes présentes au CES de Las Vegas

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce lundi qu'elle allait accompagner 30 entreprises locales au CES de Las Vegas (Etats-Unis) qui aura lieu du 5 au 8 janvier 2022.

Par ailleurs, la Région aura aussi son propre stand sur le French Tech Pavillon pour assurer encore plus de visibilité aux entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes.

En effet, le CES est au monde des nouvelles technologies ce qu'est le salon de Genève au monde de l'automobile. Une visibilité au Nevada représente une véritable opportunité de s'attirer les faveurs du public et des investisseurs.

Et cette filière est clef dans la Région : 4000 entreprises digitales emploient plus de 70 000 personnes sur tout le territoire. Ce chiffre est, en plus de ça, largement en hausse depuis quelques années.

Le numérique sera certainement l'un des piliers de l'industrie auvergnate et rhônalpine dans un futur proche.