Standard & Poor’s confirme la note "AA" de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L’agence de notation Standard & Poor’s Global Rating a confirmé le 9 décembre la note "AA" de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Note maximale que la Région pouvait obtenir, elle indique la très forte aptitude de la Région à honorer ses obligations financières", a réagi la collectivité régionale dans un communiqué.

Standard & Poor’s Global Rating a notamment souligné "le pilotage étroit des dépenses de fonctionnement du Conseil régional et un niveau d’épargne brute significativement plus élevé que la moyenne des Régions françaises. Ces bons indicateurs sont le fruit d’une gouvernance et d’une gestion financière saluée par l’agence de notation", peut-on également lire.

A noter que la Région conserve également sa note "aa+" concernant sa qualité de crédit intrinsèque.