L'agence de notation financière Moody's réhausse la note du Sytral

"Cette note reflète une flexibilité du SYTRAL sur ses recettes et ses dépenses lui permettant de faire face à un accroissement de la dette, tout en préservant la solidité de son profil de crédit" est-il précisé.



L’agence de notation pointe ainsi une capacité du SYTRAL "à maintenir une performance de fonctionnement très solide et résiliente, lui permettant de faire face aux ambitions du plan de mandat 2021-2026".



L’agence Moody’s relève notamment "une gestion financière prudente, assurant une structure de dette saine et un profil de liquidité solide, malgré des dépenses d’investissement élevées dans les trois prochaines années". Le modèle de financement a également été distingué, le "SYTRAL bénéficiant de sources diversifiées de recettes de fonctionnement, qui a démontré sa résilience au choc de la pandémie". Si le poids de la dette est en hausse "en raison d’un plan de mandat ambitieux", il est "considéré comme gérable en raison de charges d’intérêt ne représentant que 2,5% des recettes de fonctionnement entre 2022 et 2023".

"Au-delà du modèle de financement performant du SYTRAL, les actions volontaristes que nous menons pour lutter contre le réchauffement climatique et réduire les inégalités sociales sur le territoire nous permettent d’accéder à des emprunts à long terme auprès de plusieurs banques publiques et de bénéficier de subventions à l’échelle européenne sur des projets tels que le renouvellement de la flotte de bus avec des véhicules électriques et GNV, ou encore la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville", s'est félicité dans un communiqué Bruno Bernard, le président du SYTRAL.