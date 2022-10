La Ville de Lyon conserve sa note AA, attribuée par DBRS Morningstar

Pour la première vraie évaluation du travail des écologistes, la note de la municipalité reste stable à court (R-1) et long terme (AA).

Dans son rapport, DBRS Morningstar estime que "la gouvernance et la gestion budgétaire de la Ville sont robustes. La Ville a mis en place un pilotage étroit de l'exécution du PPI, avec des comités de suivi dédiés et des revues de projets annuelles exhaustives, opération par opération. La Ville dispose d'une prospective financière prudente, détaillée et actualisée au moins deux fois par an. La Ville bénéficie aussi d'outils lui permettant d'assurer un suivi étroit et continu de l'exécution financière infra-annuelle, avec un reporting régulier au niveau de l'Exécutif et de la Direction générale des services".

L’agence a également trouvé que "les marges de manoeuvre fiscales de la Ville demeurent importantes et disponibles" et que les performances budgétaires "sont bonnes", tandis que l’endettement est "modéré".

DBRS Morningstar salue la gestion de la trésorerie "prudente et diversifiée" des Verts. "La situation de trésorerie de la collectivité est confortable avec un solde de trésorerie moyen de 55,2 millions d'euros entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022. Par ailleurs, la Ville dispose actuellement de trois lignes de trésorerie pour un montant total de 80 millions d'euros, de deux emprunts revolving pour un plafond total de 1,3 million d'euros en 2023 et d'un programme de NEU CP de 150 millions d'euros. Du fait de la situation de trésorerie excédentaire de la Ville, les instruments de trésorerie disponibles n'ont pas été utilisés en 2022. Néanmoins, DBRS Morningstar note que la Ville a pu par le passé avoir recours à son programme de NEU CP à des conditions financières favorables, bénéficiant même à certaines périodes de taux d'intérêt négatifs", précise-t-elle.

La même note que la Métropole et la Région

Enfin, la structure canadienne écrit : "L’économie lyonnaise est diversifiée, bien que principalement tournée vers les services aux entreprises et les services aux particuliers. Si l'industrie ne représente plus que 7% des emplois lyonnais, elle se distingue par son dynamisme, en particulier dans les domaines de la santé et des sciences de la vie. Dans le domaine de la santé, la construction en cours du campus académique de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui pourrait accueillir 16 000 élèves, devrait renforcer la place de Lyon en tant que pôle de santé mondial".

A noter que l’agence a pris en compte dans son analyse "la probabilité de soutien de l’Etat français, en cas de besoin".

Cette année, la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes avaient également été notées. En avril, la collectivité dirigée par Bruno Bernard était AA. Soit la même note obtenue par Laurent Wauquiez en juin. Et donc la même que Grégory Doucet en octobre.