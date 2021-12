Lyon : les départs en vacances de Noël fortement perturbés par une grève à la SNCF ?

Deux préavis de grève ont été déposés en ce début de semaine ; le premier par la CGT-Cheminots et le second par Sud-Rail et l’Unsa. Les syndicats entendent faire pression sur la direction de la SNCF et demandent des revalorisations salariales.

Seul l’axe sud-est sera concerné par cette grève annoncée du 17 au 19 décembre, soit le premier week-end des vacances de Noël. Les gares de Lyon ne devraient donc pas être épargnée avec des perturbations attendues pour des centaines de milliers de voyageurs. Les prévisions de trafic sont attendues ce mercredi.