Lyon dans le top 10 des villes les plus embouteillées au monde en 2021

Certains accuseront facilement les écologistes d’être à l’origine de ces bouchons, pendant que eux vous narguent sur leurs vélos.

Et pourtant, la congestion du trafic automobile est moins forte aujourd’hui qu’elle ne l’était avant le début de l’épidémie de Covid-19. Selon l’INRIX, qui dévoile une étude complète (en anglais), avec notamment des données sur les accidents, le temps passé dans les embouteillages a même diminué en 2021 par rapport au "monde d’avant".

Dans les 15 villes les plus embouteillées du monde, une seule a vu sa circulation augmenter drastiquement : Rostov en Russie.

Le podium des villes où l’on a passé le plus de temps dans les bouchons en 2021 se compose de Londres, Paris et Bruxelles, avec des baisses respectives de 1%, 15% et 4% par rapport à la période pré-covid-19.

Et Lyon se paye le mauvais luxe d’être dans le top 15 du classement qui prend en compte plusieurs paramètres. A la 12e place, la capitale des Gaules connaît une remontée fulgurante dans le classement puisqu’elle était 34e en 2020. L’INRIX estime qu’un automobiliste a perdu 102 heures de sa vie en 2021 dans les bouchons lyonnais. Soit le 8e taux mondial.

On apprend également qu’à Lyon, la vitesse moyenne est de 20km/h en ville. Ce qui colle avec le projet des écologistes de passer en ville 30 au 30 mars 2022.

A noter la présence dans le top 5 français d'une autre ville de la région, également dirigée par un maire EELV : Grenoble, 5e avec 71 heures perdues.

Ces mêmes écologistes qui aiment partager des photos des autoroutes américaines, ces highways qui s’entremêlent dans tous les sens, pour dénoncer la création à l’extrême de voies de circulation. En attendant, à Miami on ne perd que 66 heures dans les bouchons cette année. A Los Angeles c’est 62. Et à Chicago, comparée parfois à Lyon ici mais pour d’autres raisons, ce sont 104 heures perdues dans les embouteillages, soit sensiblement le même enfer qu’entre Rhône et Saône.