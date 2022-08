Auvergne-Rhône-Alpes : le chassé-croisé du 15 août s'annonce chargé

La vallée du Rhône va souffrir d'un trafic routier très important lors du week-end du 15 août. Bison Futé prévoit une circulation difficile sur les autoroutes A7, A8 et A9.

Ce samedi 13 août est classé rouge dans le sens des départs et des retours, sur l'ensemble du territoire. L'arc méditerranéen sera quant à lui noir avec un trafic extrêmement dense dans le sens des départs. Les automobilistes seront nombreux sur l'A43 en direction de Chambéry et sur l'A48 en partant de Grenoble pour aller à Lyon. Le tunnel du Mont Blanc sera saturé de 14h à 21h avec une attente estimée à plus d'une heure.

Le dimanche 14 août sera normalement plus calme. Même si la vallée du Rhône reste classée orange dans les deux sens.

Enfn, le lundi 15 août est classé en vert par Bison Futé dans le sens des départs et des retours.

Pour organiser au mieux vos sorties, voici les routes à éviter :

Samedi, dans le sens des départs

A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 9h à 20h

A6, entre Beaune et Mâcon, de 8h à 12h

A7, entre Lyon et Orange, de 6h à 18h et entre Orange et Marseille, de 9h à 19h

A9, entre Orange et Narbonne, de 7h à 17h et entre Narbonne et Perpignan, de 8h à 17h

A75, entre Clermont-Ferrand et Saint-Flour, de 10h à 12h

A43, entre Lyon et Chambéry, de 10h à 16h

le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 12h à 15h

Dans le sens des retours

A6, entre Lyon et Beaune, de 9h à 18h,

A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 17h et entre Orange et Lyon, de 9h à 19h

A9, entre Perpignan et Narbonne, de 10h à 13h et entre Narbonne et Orange, de 9h à 17h,

A43, entre Chambéry et Lyon, de 9h à 13h

A48, entre Grenoble et Lyon, de 10h à 12h

Le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 14h à 21h

Dimanche, dans le sens des départs

A63, entre Bayonne et l’Espagne, de 10h à 20h

A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 19h et entre Orange et Marseille, de 14h à 20h

A9, entre Orange et Narbonne, de 10h à 19h

Dans le sens des retours