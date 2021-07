Bison Futé a hissé le drapeau rouge ce vendredi sur les routes du Rhône et partout en France. Il est notamment conseillé d'éviter l'A6 entre Paris et Lyon de 8h à 12h, l’A7 entre Lyon et Orange de 10h à 14h ou encore l’A43 entre Lyon et Chambéry de 10h à 16h.

La journée de dimanche, elle, sera classée verte après deux jours très compliqués sur la route des vacances.