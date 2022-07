Départs en vacances : un vendredi classé rouge avant une journée noire samedi

Les premières difficultés sont annoncées dès vendredi. Bison Futé hissera le drapeau rouge dans le sens des départs. Les bouchons se concentreront sur l'A7 entre Lyon et Orange de 11h à minuit, avec un pic observé entre 16h et 22h. Il y aura également du monde sur l'A43 entre 17h et 19h. Dans le sens des retours, la journée sera classée orange. La Vallée du Rhône sera très fréquentée entre 15h et 18h.

Samedi, le drapeau noir sera de sortie dans le sens des départs. Les premiers bouchons seront constatés dès 7h du matin sur l'A7. Les difficultés s'étaleront jusqu'à 21h, avec un trafic particulièrement dense entre 10h et 15h. Dans le sens des retours, Bison Futé prévoit des ralentissements entre 9h et 19h entre Orange et Lyon, et des difficultés plus importantes encore entre 12h et 15h, pour une journée classée orange.

Dimanche, la situation sera plus calme sur l'ensemble du réseau routier. La journée sera toutefois classée orange dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic sera dense sur l'A7 au sud de Lyon entre 10h et 21h, voire ralenti entre 13h et 15h. Peu de difficultés seront signalées dans le sens des retours.