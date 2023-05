Bison Futé voit rouge pour le long week-end de la Pentecôte

Bison Futé hisse le drapeau rouge ce vendredi dans le sens des départs. Il sera conseillé d'éviter l'A7 de 14h à 23h, avec un pic de bouchon annoncé entre 14h et 22h.

Samedi, la journée sera classée orange. Le trafic sera particulièrement dense sur l'autoroute du Soleil, entre Lyon et Orange, de 9h à 19h. Les ralentissements les plus conséquents devraient avoir lieu entre 11h et 14h.

Quant à la journée de lundi, elle sera classée verte dans le sens des retours. Malgré tout, Bison Futé prévoit des difficultés de circulation sur l'A7 de 10h à 22h. La remontée vers Lyon s'annoncera compliquée entre 15h et 17h.