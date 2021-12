Lyon devient la première destination à découvrir à travers le monde en 2022 !

Après avoir été élue deuxième meilleure destination urbaine européenne 2021 en octobre, la capitale des Gaules vient de recevoir un nouveau prix. Et pas des moindres…

Il s’agit de la première place dans la catégorie "World’s Tourism Leading Emergent Destination". Lyon devient ainsi la première destination à découvrir à travers le monde en 2022 et succède à Colombo, la capitale économique du Sri Lanka.

"Cette nouvelle distinction illustre le grand intérêt des visiteurs pour notre Métropole et confirme leur envie de découvrir les richesses de notre territoire et je m’en réjouis. A travers la création du premier Schéma de développement du tourisme responsable, la Métropole de Lyon répond aux nouveaux besoins des visiteurs en privilégiant un tourisme plus écologique, authentique, expérientiel et porteur de sens", réagit ce jeudi matin Hélène Dromain, la vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à la Coopération européenne et internationale et au Tourisme.