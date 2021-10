World Travel Awards : Lyon élue 2e meilleure destination urbaine européenne de l’année

Ce vendredi, ONLY LYON a annoncé avoir été récompensé aux World Travel Awards. La ville de Lyon a été élue 2e meilleure destination urbaine européenne de l’année 2021.

La capitale des Gaules est devancée par Moscou (Russie) mais devance Amsterdam, Barcelone, Berlin, Genève, Lisbonne, Londres, Rome, Saint-Pétersbourg, Venise et Vienne.

"Pour sa première participation face à de grandes capitales et destinations européennes habituées du concours, Lyon crée la surprise et suscite l'enthousiasme en se hissant directement sur le podium de la plus prestigieuse catégorie des World Travel Awards", indique l’office du tourisme dans un communiqué de presse.

Les élus écologistes de la Métropole de Lyon ne sont pas de grands fans du tourisme international. Cela n’empêche pas Hélène Dromain, vice-présidente en charge du Tourisme, de se féliciter de cette deuxième place, "une grande source de fierté pour la Métropole et ses habitants mais également une belle reconnaissance pour les acteurs du tourisme, de la culture, de la gastronomie et de l'événementiel qui font de Lyon une destination accueillante, innovante et inspirante".

ONLY LYON se fixe désormais comme objectif de faire encore mieux en 2022. Et de de faire de Lyon "la destination responsable pour des touristes responsables".

A noter que l'hôtel Intercontinental du Grand Hôtel-Dieu de Lyon a été également récompensé lors de ces World Travel Awards avec le titre de Meilleur Hôtel de France 2021.