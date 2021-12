Fabrice Pannekoucke : "Garantir des conditions sanitaires favorables dans les stations de ski de la région"

Ce vendredi, de nombreux Lyonnais vont partir en vacances. Et certains auront la chance de retrouver les stations de ski et ses remontées mécaniques rouvertes. "La saison s'annonce bien. Les indicateurs montrent des taux de réservation satisfaisants, alignés sur ceux de 2019-2020 qui avait été une très bonne saison. On a malgré tout quelques inquiétudes et vigilances sur l'évolution sanitaire", reconnaît Fabrice Pannekoucke, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

Pour l'élu régional, "l'engagement est très fort de l'ensemble des acteurs de la montagne pour garantir des conditions sanitaires favorables".

On se souvient que l'an dernier, les stations ont souffert de la crise sanitaire et de la fermeture des remontées mécaniques. "La montagne n'a pas été désertée, elle a été pratiquée autrement", rappelle Fabrice Pannekoucke, qui concède que "les activités traditionnelles restent le moteur économique et le générateur d'activité".

Auvergne-Rhône-Alpes se dote d'un plan Montagne 2 à 100 millions d'euros, dont 30 millions qui font polémique car ils serviront à la construction de canons à neige.

Fabrice Pannekoucke est aussi revenu sur l'annonce de Laurent Wauquiez d'éventuellement candidater pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 : "La Région ne l'a pas exclu. Il faut regarder. Notre région dispose d'atouts, d'équipements et une histoire olympique. C'est possible. On se jauge et on voit si c'est pertinent avec l'objectif de fédérer les Alpes du nord et de faire un évènement respectueux de l'environnement et de nos finances publiques".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.